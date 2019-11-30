統一獅球星前進金門 協助推廣離島棒球

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）世界12強棒球賽中華隊選手蘇智傑，今天在統一獅總教練林岳平帶領下，和隊友來到金門，指導本地棒球小選手；主辦單位盼帶動金門棒球風氣，有朝一日金門也能培養出棒球國手。

金門酒廠辦理的第二屆金門校園棒球推廣活動上午在金門縣壘球場登場，有中正國小、金寧國中小、金城國中、金門農工和金門大學等校隊與社團單位，130多名球員參加。

開訓典禮上，金門酒廠捐贈價值新台幣60萬元的棒球器材，包括球棒、手套、棒球等給參與的學校單位，分別由金酒董事長李增財、副總經理董應發和金門縣棒球運動協會理事長許燕輝等人贈送給球員。

金門酒廠表示，金酒長期以來投入各項運動推廣，深受台灣地區民眾喜愛的職業棒球運動擁有眾多球迷，也是公司積極接觸的族群之一。金酒說，去年起舉辦校園棒球推廣活動後，這學期開學時就有小球員詢問何時會再舉辦；未來金酒會持續辦理，讓金門地區的棒球活動更加蓬勃發展。

李增財表示，除了中正國小，金門的國小因人數不足難以成立棒球隊，期盼金酒和長期合作夥伴統一獅一起努力帶動金門棒球風氣；他並提到，過去金酒贊助職籃，培養出金門籍的籃球國手，希望以後也能為金門孕育出棒球國手。

這次金門校園棒球推廣邀請到統一獅總教練林岳平及世界12強國手蘇智傑、中職金手套獎林祐樂和新生代強投施子謙擔任客座教練，指導球員打擊、投球、守備技巧，同時分享實戰經驗。

第一次來到金門的林岳平表示，能夠在球季休兵期間到金門做棒球推廣，是一件很享受的事情，希望和子弟兵一同為離島棒球盡分心力。蘇智傑的到來讓在地大小球迷很興奮，津津樂道12強賽時，在後浦16藝文特區觀看實況轉播的熱血情景。（編輯：黃世雅）1081130