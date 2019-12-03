選區競爭激烈 劉世芳黃昭順互指親中抹紅

國民黨立委黃昭順（右3）3日召開「敬告抹紅芳，不要甚麼事都先抹紅另一方」記者會，黃昭順表示，影射她支持一國兩制等情事，已涉公職人員選舉罷免法，她一定委請律師提出告訴。中央社記者陳朝福攝 108年12月3日

（中央社記者陳朝福高雄3日電）高雄左營楠梓第3選區多達11人參選，尋求連任的民進黨立委劉世芳迎戰國民黨現任不分區立委黃昭順，雙方今天相繼召開記者會，互指「親中順」「抹紅芳」。

劉世芳與黃昭順分別發出採訪通知，劉世芳的記者會主題是「親中順、降將懷—黃昭順別想用提告掩蓋親中修法事實」，而黃昭順的主題為「敬告抹紅芳，不要甚麼事都先抹紅另一方」。雙方記者會召開相隔半小時，地點同在高雄市議會內隔鄰的高雄市議會民進黨團、高雄市議會國民黨團。

劉世芳召開記者會表示，黃昭順等16人以移民來台中國人需要親屬照顧或親屬需要被照顧為由，在立法院提案修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第16條第2項，在眾多媒體報導後受社會輿論反彈下，最後便不了了之撤案。她要求黃昭順說清楚講明白，「若此案沒有問題，為什麼提案之後又撤案？」

劉世芳表示，黃昭順應告訴大家修正兩岸人民關係條例第16條後，將增加多少來台定居、使用健保的中國人？而這作法比國民黨不分區名單中的吳斯懷更嚴重，「這跟吳三桂有什麼不一樣？」

劉世芳舉香港為殷鑑，她說，香港主權移交中國前，中國以單程證方式，每天開放75名在港有親屬的中國人可移民香港，後來更提高到150名，導致2002到2018間共有約80萬中國人移居香港，後來在香港看病要等28個月。

劉世芳指出，不只健保，按照黃昭順的提案，中國人可以假借來台照顧親屬或接受照顧，便取得台灣的身分證及國民權利，連投票權都包含在內，且只要設籍滿10年，就可登記成為候選人。這個修法內容根本就是企圖假照顧之名，而大開中國移民台灣後門，是一個「包藏禍心的特洛伊木馬」。

黃昭順則搶先於半小時前召開記者會表示，她於民國108年4月24日與立委顏寬恒等16人提案修正兩岸人民關係條例第16條條文，是基於人道考量，針對有特殊情事者，准許陸人來台照護其親屬，並無隻字片語觸及健保法修正，且提案也在4月26日立法院院會中撤回，從頭到尾與健保給付毫無關連。

黃昭順表示，她一生忠黨愛國，登記參選這屆立法委員的第一條政見就是「全力捍衛中華民國主權，堅決反對一國兩制」。若有人未加查證，意圖使她不當選，逕行傳播「黃昭順提案開放中國人來台納健保」不實之事，又以「黃昭順參加一國兩制協會活動」，影射她支持一國兩制等情事，已涉公職人員選舉罷免法，她一定委請律師提出告訴。

黃昭順強調，所謂陸人來台享受健保，根本就是「無中生有」，如果有人再提此事，無疑就是拿假新聞作文章。選舉活動已開始，一再拿假新聞詆毀她就是企圖使她不當選。（編輯：謝雅竹）1081203