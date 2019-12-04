桃園新建市圖總館 鄭文燦：開放全民參與督工

桃園市長鄭文燦（前）表示，桃園市圖新建總館暨停車場工程由台灣及日本團隊合作，以「生命樹」為概念，規劃圓錐狀環保節能通風採光井、環保外皮等5大元素，盼打造環保節能、通風及自然採光的文化新地標。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市政府今天辦理「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程視覺模型展示說明會」，市長鄭文燦表示，在工程模型優化完成後，預計明年4月開放為督工平台，供民眾預約參觀。

鄭文燦上午到市圖總館工地檢視工程帷幕外牆及圓錐狀環保節能型通風採光井（Ecotube）工法展示，他表示，市圖總館獲得去年國家卓越建設「最佳規劃設計類」最高榮譽「卓越獎」，因此市府計畫在明年4月前，完成工地旁的視覺模型並開放預約參觀，讓市民近距離參與了解工程設計理念及各項工法。

鄭文燦說，桃園市圖新建總館暨停車場工程由台灣及日本團隊合作，以「生命樹」為概念，規劃知識螺旋、圓錐狀環保節能通風採光井、綠色螺旋、環保外皮及書架耐震壁等5大元素，盼打造環保節能、通風及自然採光的文化新地標。

新建工程處表示，位於中正藝文特區的「桃園市立圖書館新建總館」去年11月開工，鄰近桃園捷運綠線展演中心站，規劃圖書館及電影院2棟建築，地下2層為停車場，可提供401輛汽車及410輛機車停放，改善周邊停車問題，總工程經費約新台幣22億元，預計在110年完工。（編輯：李錫璋）1081204