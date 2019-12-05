彰化二水設家庭照顧者支持據點 服務更多鄉親

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）部立彰化醫院在彰化二水鄉設立的家庭照顧者支持服務據點，今天舉行揭牌儀式；彰化縣長王惠美致詞時說，南彰化資源比較缺乏，家庭照顧者支持據點設立後，可以提供更多服務。

衛生福利部彰化醫院附設的二水社區整合型服務中心，今天舉辦「家庭照顧者支持服務據點」揭牌儀式記者會，出席的除了有王惠美外，還有彰化醫院長謝文淮、彰化二水鄉農會總幹事蔡文琳等人。

王惠美致詞時說，彰化二水地區因人口外移，平均100人有23到24人是65歲以上的長者，大家往往只有想到要把長輩照顧好，但卻忽略了長期照顧者的狀態，彰化醫院在二水零售市場2樓設了很好的日照中心，現在又設立家庭照顧者支持服務據點，讓長期需要照顧長者的鄉親來說是很大的福音。

謝文淮致詞時指出，家庭照顧者支持服務據點，提供心理師、復健師以及相關設施，可以讓因照顧長者而身心疲憊的民眾放鬆心情，回到家中給長者更多的照顧。

彰縣府表示，彰縣家庭照顧者支持服務據點原本有5家，分別在彰化市、和美鎮、員林市、二林鎮、永靖鄉等，而支持服務據點透過個案管理模式，辦理照顧者支持團體、紓壓活動及照顧技巧訓練，也會安排專業人員到宅指導照顧技巧，為讓照顧者可以外出參與活動，提供喘息服務，減輕照顧者身體、心理負荷。（編輯：謝雅竹）1081205