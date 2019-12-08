區間測速隧道口煞車龜速 最高可罰2400元

新北市金山警分局表示，部分駕駛在施行區間測速路段投機取巧，快速行駛限速路段後，並在終點前停下，試圖拖延停留時間，依道路交通管理處罰條例規定，可開罰新台幣300元至2400元罰鍰。圖為實施區間測速的新北市萬里區「萬里隧道」。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年12月8日

（中央社記者王朝鈺新北市8日電）新北市萬里區「萬里隧道」區間測速路段，有民眾發現一輛休旅車進入隧道時速度很快，到了隧道口又突然煞車龜速行駛。警方表示，依法可處駕駛新台幣300元至2400元罰鍰。

網友4日在臉書Facebook社團「爆怨公社」發文並附上影片指出，「區間測速你還開快車，隧道出口停下來」，引起網友議論，「上有政策，下有對策」、「造成追撞不知道要算誰的」、「龜兔賽跑的概念」。

對此，金山警分局表示，區間測速目前已有台2線萬里隧道、台9線北宜公路、北市自強隧道等路段使用，對抑制超速違規及降低交通事故成效良好，明年元旦起將在新北市台64線中和路段、新店環河路、桃園及雲林台61線等實施。

金山警分局指出，「區間平均速率」指車輛行經某路段特定兩點之間（距離固定），除以所行駛的時間，即為平均速率。車輛攝影點並不像路邊常見的固定測速照相，有直接偵測車輛速率的功能，攝影點只是單純拍攝、紀錄車輛進入及離開測速路段的時間，進入時如果車速過快，駕駛人請不要太緊張，後續調整車速至速限後，持續穩定行駛通過即可。

此外，金山警分局表示，部分駕駛投機取巧，快速行駛限速路段後，並在終點前停下，試圖拖延停留時間，依道路交通管理處罰條例規定，可處罰駕駛新台幣300元至2400元罰鍰。

警方表示，區間測速路段多以超過路段速限20公里以上車輛優先舉發，如偶然不慎超速不至於立刻構成違規，後續還有補救機會，再注意穩定車速即可，呼籲駕駛人應以穩定速率行駛「區間測速路段」，有助提升行車效率與安全。（編輯：方沛清）1081208