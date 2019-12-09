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劉世芳批卡建設 黃昭順反擊汙衊造謠

最新更新：2019/12/09 14:01
民進黨高雄市立委參選人劉世芳（中）9日偕市議員李柏毅（右）、黃文志（左）在競選總部舉行「真正的卡神，黃昭順？」記者會，指對手國民黨立委參選人黃昭順不僅卡人、也卡高雄市的重大建設，質疑她是「卡神」。中央社記者王淑芬攝 108年12月9日
民進黨高雄市立委參選人劉世芳（中）9日偕市議員李柏毅（右）、黃文志（左）在競選總部舉行「真正的卡神，黃昭順？」記者會，指對手國民黨立委參選人黃昭順不僅卡人、也卡高雄市的重大建設，質疑她是「卡神」。中央社記者王淑芬攝 108年12月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）民進黨高雄市立委參選人劉世芳今天指對手國民黨黃昭順不僅卡人、卡建設並質疑她是「卡神」。黃昭順回擊是全力捍衛充滿政治算計的預算，有關爭取鐵路地下化過程不容造謠汙衊。

高雄市第3選區（左營、楠梓區）立委選舉是高雄市的一級戰區，多人登記參選，藍、綠兩黨競爭非常激烈。

劉世芳偕市議員李柏毅、黃文志在競選總部召開「真正的卡神，黃昭順？」記者會，針對黃昭順將立委陳玉珍的手卡在門縫中，還指她也卡高雄市的重大建設。

劉世芳列舉，黃昭順在鼎力路交流道開通典禮時阻擾、高雄鐵路地下化工程開工率眾抗議，高雄流行音樂中心興建選址案也因黃昭順而一度被擱置等。

李柏毅及黃文志譴責黃昭順不僅不替左楠爭取建設還阻撓，質疑黃昭順是真正的卡神。

被指「卡地方建設」，黃昭順回應，民進黨前瞻建設預算充滿政治算計，她要捍衛全民利益，至於左營段鐵路地下化建設被指阻撓，她批評劉世芳造謠抹煞並強調地方鄉親了解自己都是基於市民利益。

黃昭順指劉世芳官箴有嚴重瑕疵，於擔任行政院秘書長期間，牽扯「龍潭購地案」遭監察院彈劾、公懲會撤職等「其社會公信力如何？」黃昭順籲劉世芳不要轉移焦點、混淆視聽。

有關黃昭順指涉龍潭購地案，劉世芳提出最高法院檢察署於民國101年12月27日函證明並說明，最高法院檢察署查無不法，早已簽結，相信黃昭順能夠理解公文上的白紙黑字。（編輯：黃世雅）1081209

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