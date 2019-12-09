中市打造耶誕夢想世界 迪士尼人物燈展吸睛

迎接耶誕節到來，台中市政府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，迪士尼卡通人物造型燈飾從舊台中火車站延伸到綠川、柳川，璀燦浪漫的水中倒影與音樂表演吸引人潮。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年12月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）迎接耶誕節到來，台中市政府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，迪士尼卡通人物造型燈飾從舊台中火車站延伸到綠川、柳川。中市府今天表示，首週末吸引5萬人潮參觀。

台中市政府新聞局指出，「2019台中耶誕夢想世界」自12月6日到明年1月1日展出，車站前廣場打造14米高耶誕樹，還有大型薑餅屋、熱氣球超萌裝置藝術，讓民眾爭相合照，搭配精彩燈光秀、迪士尼經典音樂演出，營造最亮眼吸睛的台中耶誕盛會。

新聞局表示，除了耶誕樹，還有迪士尼知名卡通人物米奇、米妮、小熊維尼等多座造型燈飾，從舊台中火車站一路延伸到綠川、柳川，璀燦浪漫的水中倒影與音樂表演吸引人潮。6日點燈後，首週末突破5萬人次參觀，周邊店家業績成長2成以上。

當地柳川里長蔡翠碧說，附近店家原本只有白天營業，現在做到晚上。週末假期雖然天氣冷颼颼，但生意卻很火熱，台中耶誕夢想世界點燈後，帶動地方發展，盼活動能延伸至元宵後，讓熱度持續延燒。

台中市中區區長林忠訓表示，居民與里長都期盼藉活動吸引人潮進中區，這次市府在舊火車站、綠川、柳川舉行耶誕活動，發現許多民眾不畏寒冷及風雨前來參觀，週末很多親友也在臉書（Facebook）打卡分享，甚至留言說「人多到擠不進去！」可感受到中區經濟正逐漸復甦。

中區伴手禮店業者陳瑛宗說，耶誕點燈首週末，外地遊客明顯增加，尤其綠川人潮到晚上8時多仍陸續湧進，消費人潮從白天延續到夜晚，昨晚甚至在9時收店前幾分鐘，都還有遊客到店裡購物。人群一來、伴手禮銷量也特別好，業績至少成長2成以上。（編輯：戴光育）1081209