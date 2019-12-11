母親遭酒駕撞死獲賠 家屬轉大愛捐復康巴士

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）彰化縣民蕭桃子因對方酒駕車禍過世，家屬獲賠償金後，決定轉為捐2輛高頂復康巴士給彰化縣政府，盼母親的愛延續給更多人，也沉痛呼籲大眾勿酒駕，不要再有憾事發生。

除了家屬以蕭桃子名義捐贈，包括民眾劉振東、曾大原、旺旺集團董事長蔡衍明等，共捐給彰化縣5輛復康巴士，總價近新台幣900萬元，縣府今天舉行聯合捐贈暨啟用儀式，並由彰化縣長王惠美頒感謝狀，王惠美說，感謝今年捐贈復康巴士的企業與個人，盼更多人響應以改善復康巴士老舊問題。

王惠美表示，因對方酒駕造成蕭桃子離世，家屬為感念母親，討論後決定捐2輛復康巴士，並以母親蕭桃子名義留作紀念，要將蕭桃子的愛透過復康巴士散播給其他有需要民眾；另外，家屬特別呼籲大眾「開車不喝酒、喝酒不開車」，希望避免憾事再發生。

王惠美說，彰化縣復康巴士車資約計程車費1/3，提供給身障者及低收入戶使用，若同時領有身障證明及低收入戶證明，每月還有就醫前8趟免費服務；另外，為滿足身障者外出需求，縣府特別延長復康巴士運行時段，從下午5時延到晚間10時，還有假日服務。

王惠美指出，彰化縣目前有77輛復康巴士，其中小型75輛、大型2輛，因復康巴士平均使用年限為8年，使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，希望藉企業及個人捐贈來汰換車輛，以確保身障者安全。（編輯：謝雅竹）1081211