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香港美髮師跨海義剪 關懷台東部落弱勢童

最新更新：2019/12/11 15:30

（中央社記者盧太城台東縣11日電）歲末年終，香港髮型協會今天到台東卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落義剪，讓孩子可以換上新髮型，迎接新的一年。

財團法人台北市緣兒童基金會及香港髮型協會今天在台東縣友善關懷協會的安排下，前往偏鄉達魯瑪克部落舉辦「義剪有愛，距離無礙，聖誕節禮物」活動。

香港髮型協會表示，希望可以透過這次義剪活動，讓平常沒有專業髮型設計師剪髮的部落孩子可以換上新髮型，迎接新的一年。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，透過這次義剪讓孩子充滿自信，也感謝台北市緣兒童基金會帶來的耶誕節禮物，讓孩子提前度過一個很開心的耶誕節。

黃建豪表示，台東友善關懷協會秉持「把希望帶到最遠地方，讓它發芽，開拓未來」理念，除這次義剪外，目前在達魯瑪克部落還有弱勢家庭課後輔導班，提供國小弱勢孩童免費數學、英文課輔、品格教育。

黃建豪說，課輔班的小祖原來家庭和樂，但一年半前小祖爸爸忽然中風，下半身癱瘓，生活無法自理，小祖媽媽只能辭掉工作在家照顧生病的丈夫，台東縣友善關懷協會課輔班協助關心孩子，也讓小祖媽媽不用擔心小祖的課業。

台東縣友善關懷協會自106年2月15日開始於卑南鄉東興村 （達魯瑪克部落）活動中心辦理弱勢家庭子女課後輔導班，至今已服務超過5400人次。（編輯：謝雅竹）1081211

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