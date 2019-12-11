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台中市2020總統立委選舉 首投族逾4萬人

最新更新：2019/12/11 17:04

（中央社記者郝雪卿台中11日電）總統及立委選舉將於明年1月11日投票，台中市選舉委員會總幹事盧政遠今天表示，到11月底為止，台中市人口比去年同期增加1萬多人，達281萬多人，統計首投族約4萬多人。

「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」將於109年1月11日投票，台中市選舉委員會已請各區公所及台中市各機關於跑馬燈、網站、LINE群組鼓勵民眾踴躍投票。

盧政遠指出，台中市現為全台第2大城市，人口數目前已達281萬3397人，到今年11月底為止，比去年同期增加1萬4143人，其中北屯區人口數更是大幅增加近5千人。

盧政遠表示，首投族人數至11月30日止，首投族約4萬餘人，因此投開票所數量將由107年地方選舉的1601所擴增至1849所，以確保投票當日更為順暢快速。

盧政遠說，明年大選分為總統、立委及政黨票3種，各區每一投票所將設置3個選舉票匭，其中，總統參選人有3組，台中市登記參選立法委員則有43人、政黨票有19組，參與選舉的參選人及政黨組都創歷年來新高。

盧政遠提醒，投票時間為當天上午8時起至下午4時止，請攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，依投票通知單所載投票所地點前往投票。且投票當日全國各戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，如身分證遺失請提前申辦，以免影響投票權益。（編輯：洪學廣）1081211

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