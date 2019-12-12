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余苑綺癌指數降低 余天：心情開心選情有信心

最新更新：2019/12/12 12:21

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市三重立委參選人余天舉辦全台青年議員挺余天活動表示，在年輕人相挺下，對於自己的選情更有信心，尤其是女兒余苑綺癌指數從17降到4點多，讓他心情開心難得一覺好眠。

今天共有張志豪等來自北中南的12名年輕議員為余天加油打氣，他們一早就齊聚在三重綜合運動場操場，吸引不少晨運民眾圍觀。

他們表示，眼見三重因同黨操戈成了艱困選區，各地青年議員自發性到三重相挺余天，他們強調「過去都受到余天照顧，要來給余天打氣感謝」。

現場以象徵余天的麥克風做接力棒，大家一起跑接力賽凸顯年輕人活力，也代表一棒接一棒，最後再和余天一起跑向勝利終點，讓2020台灣要贏。

來自各地年輕議員力挺，讓余天接受媒體聯訪時直呼「太感動了」。並表示，三重在多人參選及民進黨有人脫黨參選下，一直讓他感到壓力大，他缺的是年輕票，現有這麼多年輕人來相挺，讓他對選情更有信心。

余天也說明直腸癌復發的女兒余苑綺病情指出，經過昨天第4次化療，余苑綺癌症指數已從17降到4點多。他現場大喊「這是我最高興的事」並說，昨晚是他最近幾個月來睡得最好的時候，他也感謝大家幫忙集氣。（編輯：李錫璋）1081212

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