台北生技園區動土 柯文哲：可藉高鐵與竹科串連

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北生技園區今天開工動土，市長柯文哲表示，生技產業是東區門戶計畫亮點之一，並思考透過資通訊產業帶動生技產業發展，而生技園區未來將可透過高鐵與竹科串連。

台北生技園區為柯文哲任內第二個BOT案，由世康開發公司興建總樓地板面積將近3萬坪的生技大樓，設置生醫創新育成中心，並設置研發、試量產、商務辦公合一的產業空間。

柯文哲說，台灣的資通訊產業發展亮眼，但台灣醫療體系、健保制度都好，也擁有相關人才，生技產業與資通訊產業相比則相形遜色，不過，隨著社會生活水準提高及人口老化，生技產業將是未來很有前景的產業。

他說，在東區門戶計畫中，南港是重要交通樞紐，過去4年來，捷運南港站的人口出入是所有捷運站中，增加最多的，尤其台北流行音樂中心預計明年中營運，而附近有中研院、國家生技園區、衛福部及食藥署，相當適合發展生技產業。

柯文哲表示，台北生技園區落成後，台北市衛生局也將規劃搬遷至此，同時興建社會住宅，未來在生技園區上班的人，可就近居住，減少交通流量與衝擊。

此外，透過高鐵，可串連新竹科學園區與台北生技園區，「研發在台北、量產在竹北」。除了台北生技園區，台北的生技產業聚落中，下一個戰略基地是士林北投科技園區，再下一個則是社子島。（編輯：張銘坤）1081216