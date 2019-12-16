6俄籍遊客登加里山傳失聯 苗警暖心救援

苗栗頭份警分局16日指出，6名俄羅斯遊客在加里山區失聯，警方獲報後準備入山搜救，所幸剛到登山口就發現6人，僅受輕微風寒，皆無大礙。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年12月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）6名俄羅斯籍遊客在苗栗縣加里山區疑似失聯，警方在登山口發現他們，由於天色已晚氣溫驟降，有人冷得直發抖，員警主動脫下防寒衣供保暖，外籍遊客大讚台灣警察熱心又溫暖。

苗栗縣頭份警分局今天指出，15日晚間6時30分接獲民眾通報，來自俄羅斯的6名遊客，上午11時許往南庄加里山區走去後就失去連絡，因天色漸晚，擔心發生意外，警方立即派出陸家、東河以及南庄分駐所同仁，共同上山協尋。

搜救員警剛抵達加里山登山口，剛好看到6名失聯俄籍遊客正要走出來，其中2人因遭受風寒，身體頻頻顫抖，員警直接把身上防寒外套脫下，讓他們穿上禦寒，避免失溫，再送6人回到民宿休息，確認都無大礙。

俄籍遊客向警方表示，因第一次登加里山，對環境不熟悉，加上腳程較慢，還沒攻頂，天色就逐漸暗了下來，由於山區手機訊號不好，無法對外聯繫，6人只好慢慢摸索，依照原路回程，當看到警察的那一瞬間，大家才鬆了一口氣。

頭份分局長邱紹雄指出，南庄加里山區雖然風景優美，但沿途手機收訊不佳，山中小徑又有多條岔路，如果沒有嚮導或是攜帶無線電通訊裝備，應避免擅自上山，以避免發生危險。（編輯：張銘坤）1081216