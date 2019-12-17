台北曲藝團21日苗栗說相聲 黑色幽默調侃選舉

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）台北曲藝團年度節目「我為相聲狂」21日將在苗栗縣文化觀光局中正堂登場，透過相聲黑色幽默調侃白熱化的選舉話題，讓觀眾輕鬆看待政治選戰，舒緩緊繃壓力。

台北曲藝團今天在苗栗縣政府文化觀光局展覽室舉辦宣傳記者會，號稱台灣最強80後相聲演員黃逸豪，以及客語說唱藝術家謝小玲共同出席，示範演出橫跨相聲和脫口秀的「社會病了沒」以及「客家俏皮話」2橋段，不時引起台下觀眾會心一笑。

黃逸豪以新生代思維把炒得火熱的選情說得輕鬆自在，從各黨總統候選人，到輔選戰將，都成為相聲幽默的調侃對象。

黃逸豪指出，相聲取材多來自於生活，在台灣總免不了選舉和政治，雖然有人覺得已經太多類似訊息，但透過「喜劇」方式呈現，跟看政論節目的感覺是完全不同，只要觀眾放開心胸走進劇場，一定能夠更加輕鬆的看選戰，甚至感覺到歡樂氛圍。

苗栗縣政府文化觀光局展演藝術科長巫宇軒表示，相聲演員以逗趣詼諧方式，嘲諷社會爭議及政治選舉，十分有趣，尤其客語口說藝術家謝小玲也是苗栗人，用客家話說相聲，不但拉近與鄉親的距離，更讓人耳目一新。

台北曲藝團團長葉怡均表示，藝文界去年痛失余光中、吳兆南、金庸等大師，製作「我為相聲狂」，除了在歡樂中向大師致敬外，也期盼培養更多喜愛人口，讓傳統文化得以延續下去，21日在苗栗中正堂的演出，歡迎民眾購票觀賞。（編輯：李錫璋）1081217