竹市立委選戰 參選人籲反奧步乾淨選舉

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（前右3）19日舉辦「正面對決！反奧步！反造謠！」記者會，提出「三要一不」要冷靜、要查證、要糾正、不要被人利用，提醒民眾在收到任何消息時，應保持冷靜，查證後再轉傳。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月19日

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市立委選情漸熱，參選人攻防不斷，民進黨鄭宏輝、國民黨鄭正鈐今天都召開記者會，提出反奧步、反造謠，打乾淨選舉，也呼籲選民冷靜查證再轉傳選舉資訊。

新竹市立委參選人鄭宏輝今天舉辦「正面對決！反奧步！反造謠！」記者會，提出「三要一不」要冷靜、要查證、要糾正、不要被人利用，提醒民眾在收到任何消息時，應保持冷靜，查證後再轉傳。

鄭宏輝指出，言論自由不應該成為作惡的工具，他主張選舉回歸乾乾淨淨、堂堂正正正面對決，也呼籲所有參選人勿使用奧步造謠，持續以政策牛肉吸引選民，共同完成選戰最後一哩路。

與會的新竹市律師公會理事長王彩又說，選情緊張時就會出現選舉奧步，通常會以假消息、假民調或黑函等方式出現，這些行為可能會觸犯選罷法，呼籲選舉應是良性競爭、公平、公正的，提醒選民切勿觸法。

國民黨竹市立委參選人鄭正鈐召開記者會指出，「抹黑」就是從毀滅人格開始，以不實的訊息包裝成證據，並指自己近日遭受選舉奧步，被對手以司法院網站資料佯裝成「法院認證」做成文宣四處散發。

鄭正鈐會中指出選舉出現的「八大選舉奧步」，包括抹黑、抹紅、栽贓、賭盤對賭、公器私用、假民調、假消息、網路霸凌、作賊喊抓賊等奧步，呼籲選民用選票支持乾淨選舉。（編輯：李錫璋）1081219