澎湖109年大選增投開票所 全縣119處

（中央社澎湖縣19日電）澎湖縣選委會主委許智富今天表示，明年總統和立委選舉，全縣選舉人數初估8萬8500人左右，還新增3個投開票所，全縣共有119處投開票所，選務人員超過1500人。

澎湖縣選委會表示，明年總統與立委選舉，包括政黨票，每位選舉人有3張選票，不過，澎湖東石村長也搭上大選列車，同步進行補選，屆時東石村選民多了一張村長選票。

許智富表示，澎湖去年縣市長五合一選舉時，全縣設置有116個投開票所，明年總統與立委選舉，部份村里人口增加，其中包括有馬公東文、西文和白沙赤崁的3村里，分別增設投開票所，使得全縣投開票所來到119個，全縣選舉人名冊，24日起至26日在各鄉市公所公告閱覽。

另外，澎湖東石村長因案解職，依法辦理補選，計有黃朝武和黃星辰2位參選人登記，也同步在明年1月11日投票，使得東石村選民成為全國唯一投4張選票的村里。

澎湖選委會特別提醒，投票日前10日，一律禁止發布任何有關候選人或選舉民調，投票日也禁止任何人從事競選、助選活動，連臉書、簡訊或LINE等通訊軟體都不得使用向親友拉票。（編輯：陳俊碩）1081219