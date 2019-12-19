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余天成立天青團 盼搶攻年輕選票

最新更新：2019/12/19 18:39

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市三重選區民進黨立委參選人余天今天在兒子余祥銓、女兒余筱萍陪同下，邀請多名青年成立「天青團－余天青年軍」搶攻年輕族群選票，民進黨副祕書長林飛帆也到場力挺。

余天今天在三重和平活動中心舉辦天青團成立活動，邀請年輕人加入他的青年軍，一起搶攻年輕選票，他還把家喻戶曉的老歌「榕樹下」改編成Rap，唱出包括就業、居住、就學與創業等4大青年政見。

余天接受媒體聯訪時表示，「不要看我年紀大，年輕票也很多」，也用大家熟悉的「榕樹下」創新改編，未來也會找余祥銓、余筱萍等年輕人上街拜票。

被問到黨內同志的女兒參選搶票源，是否有運作棄保效應的空間時，余天說，他不知道，這要看三重鄉親的智慧。

除了成立青年軍，余天競總也表示，繼立委補選時舉辦過搓元宵活動後，冬至也邀請總統蔡英文一起來搓湯圓，現場安排許多互動，要跟大家一起團圓過冬至。

媒體詢及林飛帆有關歐盟理事會在備忘錄載明，核能應納入國家能源結構，並成為歐洲綠色交易的一環，這是否打臉政府綠能政策。林飛帆表示「沒有這個問題」，台灣一直走向綠能減煤的方向，這是非常清楚的國家政策，等到所有核電廠都除役且不再延長使用後，2025年前是可達成非核家園的目標。（編輯：方沛清）1081219

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