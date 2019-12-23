選前查賄 高雄左楠各路選將都要抓鬼

（中央社記者陳朝福高雄23日電）民進黨高雄市立委參選人劉世芳今天邀集律師連立堅查賄「抓鬼」。同選區的黃昭順則呼籲鄉親特別留意栽贓、抹黑；親民黨的蘇博廷則是提醒「行政綁椿」，進而「選票換鈔票」。

在高雄市第三選區（左營、楠梓）尋求連任的劉世芳，今天在競選總部邀集中央黨部「反賄小組」執行長連立堅和高雄市議員李柏毅、黃文志、李雅慧召開「全民反賄選、一起來抓鬼」記者會，提醒各種奧步恐將傾巢而出，呼籲全民反賄選，踴躍檢舉賄選，並由李柏毅將疑似賄選名單轉交徵信業者協助調查。

劉世芳指出，日前法務部公布至12月19日的各地查賄進度，總統選舉受理賄選案件有425件、涉嫌597人；立委選舉受理452件、涉嫌777人。李柏毅提醒，不只是發錢行賄違法，協助行賄的中間人也違法，而收賄不呈報也會被視同賄選共犯，呼籲勿心存僥倖。

連立堅表示，上一屆民進黨中央黨部首次與徵信社合作抓賄有不錯成效，例如去年發現賄選有特定專業大戶。因此，這次總統和立委選舉反賄小組持續與徵信社合作，先列出全國近千名的專業戶名冊，讓徵信社能按圖索驥，縮短調查時間。

同選區國民黨立委參選人黃昭順競選總部發布新聞稿表示，全力支持檢警調抓賄選，落實乾淨選舉。黃昭順指出，賣票者也有刑責，依刑法第143條第1項規定可處3年以下有期徒刑。鼓勵大家勇於檢舉抓賄選的同時，也呼籲鄉親特別留意栽贓、抹黑，絕不能讓「走路工」事件再度得逞，讓台灣的民主蒙羞！

同選區親民黨立委參選人蘇博廷也表示，支持反賄選，否則讓他們這些沒有資源的政治素人難出頭。這幾年明目張膽的行賄行為因手機或錄影音設備進步，早已轉為其它方式進行，例如「行政綁椿」或事後「工程綁椿」，藉由各種洗錢管道和財團勾結，達到「選票換鈔票」的效果。

蘇博廷表示，宮廟角頭或地方派系早就與白手套切割再切割，以便發生事情時直接發表聲明「與候選人無關」。民主政治最怕就是這種間接賄選的方式不斷在演化，結果民主自由沒進步，賄選方式卻進步了。（編輯：孫承武）1081223