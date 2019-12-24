北市府民調：柯文哲施政滿意度為55%

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市政府研考會公布最新市長滿意度民調，有55%市民滿意台北市長柯文哲施政表現，35%不滿意；其中，滿意度與去年同期相比，減少4個百分點；較前年相比，則少了3個百分點。

研考會12月16日至18日晚間進行家戶電話訪查，成功訪問18歲以上台北市民1103人，852人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.95個百分點以內，調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。

民調顯示，有55%市民滿意柯文哲的施政表現，35%不滿意，10%表示沒意見或不知道。

此外，市民對環保、治安、聯醫、文化活動、交通、社會福利工作等項目的滿意度均逾5成，公共工程建設及中小學教育滿意度雖未達5成，仍高於不滿意度；而市民也肯定台北市政府的服務態度、行政效率以及生活品質，滿意度各為79%、67%、78%。

研考會指出，市民對柯文哲的施政滿意度較上次調查（108年6月）增加4個百分點，而團隊滿意度持平，代表市民對柯文哲的滿意度受外界事件波動影響已降低。

研考會今年6月民調顯示，有51%市民滿意柯文哲的施政表現，37%不滿意，12%表示沒意見或不知道。

不過，若與107年12月、106年12月的民調相比，市民對柯文哲的施政滿意度稍微下滑。107年12月柯文哲的滿意度為59%、106年12月為58%。（編輯：李亨山）1081224