7層樓高南洋杉化身耶誕樹 點亮通霄小鎮

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣通霄鎮一棵約7層樓高南洋杉樹形挺拔，經通宵鎮公所裝飾化身耶誕樹點亮街頭，在今天晚間平安夜增添小鎮溫馨耶誕風情。

聳立於通霄旗山路底的南洋杉高約23公尺，樹形挺拔壯觀，日前有網友在社群網站臉書（Facebook）分享南洋杉照片，感慨通霄有這麼美的耶誕樹「怎麼沒人幫它點綴」；鎮公所得知後，約花新台幣8萬元，動用吊車安裝燈飾、耶誕飾品點綴，十分吸睛。

巨型耶誕樹加璀璨燈飾，夜幕低垂時照亮漆黑夜空，為小鎮增添耶誕溫馨氣氛，連日吸引不少民眾拍照、打卡。

有在地年輕人發起「交換禮物暨禮物大蒐集」活動，讓民眾將包裝好的禮物放耶誕樹下，可自行挑選交換禮物，還安排耶誕老公公在樹下發糖果，營造在地幸福感。（編輯：李明宗）1081224