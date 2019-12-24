更多編輯台推薦新聞：
吃毒品無罪假訊息 法務部：勿任意轉傳以免觸法
社會

吃毒品無罪假訊息 法務部：勿任意轉傳以免觸法

中央社評選國際10大新聞 巴黎聖母院大火居首
國際

中央社評選國際10大新聞 巴黎聖母院大火居首

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛
生活

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
整理／流感進入流行期 這4個重點一定要知道
首頁 / 地方

7層樓高南洋杉化身耶誕樹 點亮通霄小鎮

最新更新：2019/12/24 18:56
苗栗縣通霄鎮一棵高約23公尺的南洋杉，樹形挺拔，經通宵鎮公所裝飾化身耶誕樹，為小鎮增添溫馨耶誕風情，吸引不少民眾拍照、打卡。中央社記者管瑞平攝　108年12月24日
苗栗縣通霄鎮一棵高約23公尺的南洋杉，樹形挺拔，經通宵鎮公所裝飾化身耶誕樹，為小鎮增添溫馨耶誕風情，吸引不少民眾拍照、打卡。中央社記者管瑞平攝　108年12月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣通霄鎮一棵約7層樓高南洋杉樹形挺拔，經通宵鎮公所裝飾化身耶誕樹點亮街頭，在今天晚間平安夜增添小鎮溫馨耶誕風情。

聳立於通霄旗山路底的南洋杉高約23公尺，樹形挺拔壯觀，日前有網友在社群網站臉書（Facebook）分享南洋杉照片，感慨通霄有這麼美的耶誕樹「怎麼沒人幫它點綴」；鎮公所得知後，約花新台幣8萬元，動用吊車安裝燈飾、耶誕飾品點綴，十分吸睛。

巨型耶誕樹加璀璨燈飾，夜幕低垂時照亮漆黑夜空，為小鎮增添耶誕溫馨氣氛，連日吸引不少民眾拍照、打卡。

有在地年輕人發起「交換禮物暨禮物大蒐集」活動，讓民眾將包裝好的禮物放耶誕樹下，可自行挑選交換禮物，還安排耶誕老公公在樹下發糖果，營造在地幸福感。（編輯：李明宗）1081224

苗栗縣通霄鎮一棵高約7層樓高的南洋杉，經通宵鎮公所裝飾化身耶誕樹點亮街頭，在地攝影師張文煥也拍攝並分享美照。（張文煥提供）中央社記者管瑞平傳真　108年12月24日
苗栗縣通霄鎮一棵高約7層樓高的南洋杉，經通宵鎮公所裝飾化身耶誕樹點亮街頭，在地攝影師張文煥也拍攝並分享美照。（張文煥提供）中央社記者管瑞平傳真　108年12月24日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報