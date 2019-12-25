羅文嘉台中輔選 籲守住莊競程及洪慈庸

選戰倒數，民主進步黨秘書長羅文嘉（車上右）25日到台中市輔選，陪同民進黨台中市第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程（車上左）掃街拜票。中央社記者郝雪卿攝 108年12月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）距離明年選舉只剩18天，民進黨秘書長羅文嘉今天到台中市為立委參選人莊競程與洪慈庸站台時表示，台中最關鍵的2席就是莊競程與洪慈庸，能守住，台灣民主的國會就能守住。

羅文嘉上午到台中市先陪民進黨第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程，前往北屯區四張犁農村公園的活動中心，向活動中心跳舞的民眾拜票，接著上宣傳車，沿路和民眾揮手致意，民眾也紛紛比出2號手勢，表達支持之意。

羅文嘉在結束後，隨即轉往大雅區，陪同現任無黨籍第3選區（潭子、后里、大雅、神岡區）立委洪慈庸騎鐵馬、遊大雅、吃美食。

羅文嘉接受媒體聯訪時表示，他是台中的女婿，台中最關鍵的2席是莊競程及洪慈庸，2席能夠守得住，台灣民主的國會就能守得住。

羅文嘉稱讚莊競程是台大博士、交大助理教授，願意放棄優渥的教職，投入辛苦選戰，而且挑戰的選區又是民進黨的艱困選區。

羅文嘉指出，這次是北、北屯區最有可能選出一個新的氣象，新的人才的選舉，希望明年選舉，北北屯區能夠開出一朵希望的花。（編輯：謝雅竹）1081225