黃敏惠施政週年 籲中央大南方計畫不能獨漏嘉市

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市長黃敏惠今天舉行施政週年記者會，除提及施政成果，對於大南方計畫沒有列入嘉義市，她也呼籲，不期待獨厚，但也絕對不能獨漏嘉義市，中央應該正視嘉義市民的需求。

黃敏惠今天率領市府主管穿著白色上衣、深色長褲，以充滿活力朝氣形象，在嘉義市願景館舉行「Fighting +1施政週年記者會」，會中首先播出施政週年成果影片，並公布施政重點與未來願景。

黃敏惠指出，這一年來市府積極打拚，以鐵路高架化計畫當重要推力，打造嘉義市成為台灣西部新都心，透過拚觀光，以及經濟、健康、教育、青年回流等面向，全面提升嘉義市能見度。

她也呼籲，嘉義市絕不當被遺忘的城市，嘉義舊監獄是串連文化新絲路的重要拼圖，目前除了爭取鐵路高架化地方自籌款零負擔和西區國民運動中心外，嘉義舊監獄以及北門驛旁觀光旅館都已延宕快10年，這2個地方是嘉義市文化新絲路要角，但都屬中央權責，希望中央以實際行動支持，不要耽誤嘉義市發展。

另外，對於總統蔡英文提出的「大南方、大發展」南台灣發展計畫中，沒有列入嘉義市，黃敏惠說，嘉義市不期待獨厚，但也絕對不能獨漏，中央應該要正視嘉義市民的需求。

黃敏惠表示，大南方計畫中從雲林、嘉義到台南等地都有大篇幅介紹各縣市的發展計畫，就是沒有嘉義市，且還把嘉義市標示在嘉義縣的太保市旁，嘉義市不但不見了，還被合併了，嘉義市民應該要哭，真的很無言。（編輯：洪學廣）1081225