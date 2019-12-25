車拚左楠 劉世芳把脈交通黃昭順與民共賞布袋戲

民進黨高雄市立委參選人劉世芳（立者）25日邀交通相關學者、官員等出席座談會，把脈楠梓交通及鐵路地下化延伸案，盼有效解決交通障礙。（劉世芳競總提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市第3選區左營、楠梓區立委戰況激烈，民進黨立委參選人劉世芳今天允爭取評估鐵路地下化延伸楠梓經費，國民黨立委參選人黃昭順則邀民眾共賞「雲州大儒俠」布袋戲。

高雄市左營、楠梓區是一級戰區，劉世芳、黃昭順兩人實力相當，選戰打得非常激烈，固票攻守絲毫不敢大意。

劉世芳今天邀交通部、高雄市政府交通局等單位進行「楠梓鐵路立體化及陸橋交通改善」座談會，向民眾說明及研討未來高雄鐵路地下化延伸楠梓以及後續陸橋及周圍交通改善等事宜，也希望一併解決「楠梓百慕達」迷路問題。

交通局評估鐵路立體化延伸，擬定高架、地下化兩方案；地下化經費粗估約需新台幣200億元，高架化約需60億元。劉世芳允諾持續爭取鐵路地下化延伸到楠梓的評估經費，並要求中央與地方定期追蹤改善楠梓陸橋問題。

黃昭順晚上則邀民眾與前總統馬英九共賞黃海岱布袋戲第3代傳人黃文郎在楠梓右昌三山國王府前廣場公演的「雲州大儒俠」故事。

黃昭順、馬英九隨後也與黃文郎各自操控大型布偶，並同聲為國民黨總統候選人韓國瑜、黃昭順加油打氣，尋求民眾支持。（編輯：洪學廣）1081225