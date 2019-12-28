稱讚對手將被國民黨約談 南市里長周翊庭退黨

台南市東區里長聯誼會長周翊庭（圖）日前在民進黨籍立委王定宇所辦活動亮相發言，傳出遭國民黨考紀會約談，周翊庭28日出面強調自己立場中立，並宣布退黨。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月28日

（中央社記者張榮祥台南28日電）曾號召連署挺柱的國民黨籍台南市東區里長聯誼會長周翊庭，日前在民進黨籍立委王定宇的場子亮相發言稱讚後，傳出將被國民黨考紀會約談，周翊庭今天下午憤而宣布退出國民黨。

國民黨台南市黨部在周翊庭宣布退黨後，也同步得知訊息，但黨部不願回應此事。

東區南聖里長周翊庭有近25年的國民黨齡，他說，他身為東區里長聯誼會長，立場向來中立，凡事和諧，國民黨和民進黨兩黨立委參選人邀約，他一定出席，但他出席王定宇的場子後，卻傳出民進黨拔樁成功的耳語。

他表示，國民黨考紀會未查證就捕風捉影，來電糾正及約談，讓他深感痛心，決定退出國民黨。

周翊庭曾號召連署力挺前國民黨主席洪秀柱參選台南市第6選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區29里）立委，但他日前卻出席洪秀柱對手王定宇的場子，還公開稱讚王定宇「真的有在做事」，釀成退黨風波。（編輯：陳俊碩）1081228