更多編輯台推薦新聞：
專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
流落海外40年 國寶畫家洪瑞麟作品將捐台灣
首頁 / 地方

黃國書與莊競程合體 雨中掃街拜票

最新更新：2019/12/29 13:31
選戰進入倒數階段，民進黨台中市第6選區立委參選人黃國書（前右）與第5選區立委參選人莊競程（前右2）29日合體，冒雨一起前往市場掃街拜票。中央社記者郝雪卿攝 108年12月29日
選戰進入倒數階段，民進黨台中市第6選區立委參選人黃國書（前右）與第5選區立委參選人莊競程（前右2）29日合體，冒雨一起前往市場掃街拜票。中央社記者郝雪卿攝 108年12月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市今天下雨，民進黨第6選區立委黃國書與第5選區立委參選人莊競程合體，一起前往市場掃街拜票，兩人還高舉「下架吳斯懷」的看板，呼籲民眾響應。

第6選區（中、西、東、南區）立委黃國書與第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程，在這次立委號次抽籤中都抽中2號，兩人拜票時一起高喊「2020國書、競程雙雙當選」，熱情支持者送上好彩頭及大蒜給予祝福，前台中市議員范淞育也一路陪同掃街。

黃國書指出，大家都不希望今日香港成為明日台灣，2020年大選是決定台灣未來發展的關鍵戰役，一定要牢牢守護自己國家的主權，下架親中賣台的「吳斯懷們」。他強調莊競程是個年輕有為的政治工作者，請大家一定要讓黃國書和莊競程雙雙當選，一起為台灣的主權和未來打拚。

莊競程表示，香港反送中行動，受到中共暴力鎮壓，引起港人強烈反彈與不滿，爆發流血事件，震驚國際；反觀台灣，在國際上也不斷受到中共打壓，明年大選攸關台灣未來存亡，所有年輕人都應站出來，共同守護台灣的民主自由。

民進黨晚上將在台北舉行「護國保台、下架吳斯懷」活動，兩人也高舉「下架吳斯懷」看板，呼籲民眾共同響應。莊競程更說，他今晚將北上力挺「下架吳斯懷」活動。（編輯：唐聲揚）1081229

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報