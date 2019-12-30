高市立委選情 藍拚全壘打綠要八仙過海

（中央社記者王淑芬高雄30日電）中國國民黨高雄市黨部主委莊啟旺今天指出，立委選情看好「5個選區穩定領先對手、3個選區在誤差範圍」，有信心可以「全壘打」。不過，民進黨陣營也強調有信心「八仙過海」。

莊啟旺今天召集高雄市8個選區立委參選人在黨部召開「打倒新潮流、下架陳菊」記者會，表達「2020不僅要贏得總統大位，也要立委過半」勝選目標。莊啟旺批評民進黨對不起高雄，包括民進黨在這屆囊括高雄市9席立委，但立委效忠派系，看不到為高雄爭取建設。

他表示，韓國瑜執政後，努力招商有成，路平大家有目共睹等，有信心這次立委選舉可以揮出全壘打。連續滾動式民調，18日最新的民調才出爐，有5個選區的民調穩定領先、3個選區民調在誤差範圍內。

莊啟旺表示，12月中旬的民調結果讓國民黨信心大增，從共諜烏龍事件案、「卡神」案開始發酵，激勵國民黨的士氣及選情；莊啟旺說，對選情很有信心「一定全壘打」；媒體追問「總統得票是否也大躍進？」他分析民調大幅成長，相信在接連的大型造勢活動後，國民黨選情會有大翻轉。

至於媒體追問「穩定領先是那幾個選區」，莊啟旺未透露，只表示民調拉開5%到20%，最高還領先到22%。

相對國民黨預估立委選情翻轉，民進黨高雄市黨部執行長詹嘉平接受中央社記者電話採訪，他質疑國民黨不是標榜不相信民調，反問其立委民調是「菜市場版民調」？他指出，民進黨用嚴謹的方式按部就班做民調，8選區都領先對手，但對於所謂的「艱困選區」，例如第3選區的左營、楠梓仍需步步為營、努力催票；「八仙過海」一席都不能少。（編輯:孫承武）1081230