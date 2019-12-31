李彥秀李永萍衝刺選情 朱立倫助陣

（中央社記者黃麗芸台北31日電）跨年衝刺選情，新北市前市長朱立倫今天陪同國民黨籍立委候選人李彥秀和李永萍拜票，他表示，港湖和汐止生活圈諸多建設都需「李氏姐妹」合作推動，盼民眾支持讓她們前進國會。

朱立倫上午陪同國民黨台北市第4選區（南港、內湖）立委候選人李彥秀到捷運南港展覽館站外路口拜票，同黨籍新北市第12選舉區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）立委候選人李永萍也一同現身。

朱立倫表示，李彥秀和李永萍昨晚都拜票至深夜，絕不放棄任何一張選票，這也是台灣的精神，希望民眾支持讓「李氏姐妹」進入國會，也讓港湖和汐止生活圈可以共同合作發展，不論是民生汐止線或基隆輕軌捷運案，都要趕快完成，都需要「李氏姐妹」一起合作推動。

媒體詢問如何看近來選情和競爭對手高嘉瑜呈黃金交叉。李彥秀表示，民調高高低低，每個候選人都有各自的優缺點，自己長期都是腳踏實地耕耘，選前10天為關鍵衝刺期。

她指出，由於台北市南港和新北市汐止有很多合作空間，希望未來能和李永萍一起合作，聯手促進彼此生活圈的經濟、交通及環境等發展議題。

李永萍也說，自己和李彥秀合作、結緣逾10年，對其耕耘地方都看在眼裡，兩人今天有最強母雞朱立倫站台，讓許多民眾驚豔，選情也大大加分。（編輯：謝雅竹）1081231