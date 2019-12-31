3提升3永續 台南推新年施政願景

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市政府今天發表2020年施政願景，新的一年將以「3個提升、3個永續」的施政策略，對內部公務體系嚴明財政紀律、提升行政效率，實踐施政做得好、市民過得更好的目標。

台南市政府指出，「3個提升」分別為經濟提升、交通提升、健康提升。

市府表示，市長黃偉哲就任以來，「拚經濟」一直是首要施政重點，明年將與中央協力「大南方、大發展」計畫，加速南科園區三期擴建；加上七股科技工業區的開發及台南市綠能產業園區報編，預計可增加近2萬個工作機會。

另外，在觀光人口不斷攀升之下，明年將提升台南旅宿集客力，以旅宿家數突破600家的目標，創造觀光經濟新藍海。在農漁業方面，將持續擴大農特產品外銷通路。

交通提升方面，將持續辦理北外環快速道路系統，縮短安平至南科的通勤時間；持續路平專案改善道路長度約37公里；6座立體停車場陸續開工，結合大眾運輸成為重要交通節點；智慧交通再升級，將於沙崙綠能科學城及南科啟動自動駕駛公車示範路線；並將新闢左鎮等偏遠區域6條路線小黃公車。

健康提升方面，黃偉哲提倡將台南打造成「安全防疫健康」的城市。明年強化疫情監控，即時通報率達百分之百。另外，發展全方位醫療照護體系，涵蓋全巿36家醫院；落實建置緊急救護系統E化上線，提升到院前救護品質，達成急救成功率23%以上等目標。

市府也指出，「3個永續」分別為環境永續、溫暖永續、文教永續。

環境永續方面，明年全面推動三爺溪排水整治，使市民與兩旁工業區免除淹水噩夢；增設學甲、永康、麻豆區抽水站，增加社區抽排量發揮防洪效果；加速運河、港尾溝滯洪池及二仁溪水環境改善。另外，將啟動廢棄物在地自主處理、建置循環經濟處理專區，長遠妥善解決廢棄物處理問題。

溫暖永續方面，推動「惜食續食公共愛心倉儲」，去年已建置2處愛心實物銀行實體店面，明年增辦5處惜食平台、1處實物銀行，提供弱勢家庭所需各項民生物資。另外，將再新增5處失智資源，達到區區有日照，並新增1處C級台南伯公照護站。

文教永續方面，將推動「教保服務公共化，113年平價+公共化比率達48.1%」、「扎根閱讀素養，建置K-12閱讀平台」、「新設鹽行國中、小新國小、九份子國中小打造鑽石級永續生態校園」及「設置全國第一所K-12沙崙雙語學校」等對教育扎根。

另外，台南亞太國際棒球訓練中心第二期「成人棒球場」，打造完整的亞太國際棒球訓練中心，串聯現有自然景觀與鄰近台灣歷史博物館園區，成為台南城市新核心。（編輯：謝雅竹）1081231