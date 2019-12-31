談居住正義 柯文哲：不讓房價飆漲並提高國民所得

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市長柯文哲今天重申，打房戰略是不對的，正確作法是不再讓房價飆漲，利用幾年時間提高國民所得，否則以台北市房屋自有率85%而言，沒有人希望房價往下掉。

台北市政府上午舉行居住正義2.0成果發表會，並列出未來4年的四大方針與重點策略，分別為房市資訊公開透明、房地稅制改革整併、多元提供社會住宅、優先擴大照顧弱勢。

柯文哲表示，居住正義是台北市很重要的政策，政府應解決人民生活上會遇到的問題，如年輕市民痛恨高房租與高房價等，強調政治應落實在人民的每一天。

被問及透過稅制整併、提供社會住宅等政策要達到何種績效時，柯文哲說，台灣的房屋所得比太高，主要是因台灣國民所得太低，若單就房價來看，香港、上海的房價不見得比台灣低。

柯文哲也重申，「我也不認為打房戰略是對的，台北市房屋自有率是85%，打房讓房價掉了不太對，正確戰略應該是讓房價不要再飆漲，花幾年時間讓國民所得往上提，這才是比較正確的國家戰略」。

他說，要怎麼做，大家都曉得，問題出在執行力，「這國家我受不了就是執行力，執行力太爛，這是我受不了的地方」。（編輯：張銘坤）1081231