彰化兒少中心縣府接手 基督教青年會社工失業

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化基督教青年會原本承接彰化縣兒童青少年福利服務中心業務，日前接獲通知終止契約，在中心服務的5名社工也失業，彰化縣府社會處說，社會處社工會接手，兒少中心業務照常。

彰化縣兒童青少年福利服務中心位於彰化縣溪湖鎮，根據彰化兒少中心的網頁資料，彰化兒少中心成立於民國105年，提供彰化縣內之兒童、青少年相關福利服務措施及活動空間場所，由縣府委託彰化基督教青年會辦理課後輔導、場館營連等業務。

彰化基督教青年會總幹事陳啟智的妻子蔡佳紋，在個人臉書專頁發文，指稱青年會承接兒少中心服務，4年來陪伴近百萬人次的孩子們一起笑一起成長，卻因縣府「政策轉換」，青年會不能繼續以彰化兒少中心身分為民眾提供服務，她們也是在去年的12月30日才確認消息，而青年會在兒少中心服務的5名社工也將因此失業。

針對臉書的發文，彰化縣政府社會處長王蘭心解釋，兒少中心是依照政府採購法委託彰化基督教青年會承接營運，契約委託營運時間到去年12月31日止，契約當初就是簽1年，契約終止，社會處決定不再續約，由社會處自己派社工接手。

王蘭心解釋，當初訂契約時，兒少中心的社工由青年會聘僱，社會處並不負責有關資遣費等問題，契約也未要求如不續約需提早通知。

王蘭心說，許多和縣府社會處簽約的社福單位都是自己負責聘僱社工，至於課後輔導業務，社會處是在全縣各鄉鎮委託社福團體等辦理，彰化基督教青年會只是負責一部分而已，社會處也會接手。

王蘭心指出，兒少中心改由縣府社會處接手經營後，派駐的社工會延續原有的服務，目前先派2名社工進駐，接下來會再增加社工，至於負責打掃的工人，社會處也會繼續聘用。她澄清，和彰化基督教青年會不續約，兒少中心的業務「仍然照常運作」，不會因此受到影響。（編輯：李錫璋）1090101