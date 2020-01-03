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響應創世寒士吃飽尾牙 學子集愛捐款附祝福卡片

最新更新：2020/01/03 15:36
創世基金會嘉義分院3日在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，由捐款學生排出「30」隊形，希望社會善心人士一起送愛給弱勢。中央社記者黃國芳攝　109年1月3日
創世基金會嘉義分院3日在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，由捐款學生排出「30」隊形，希望社會善心人士一起送愛給弱勢。中央社記者黃國芳攝　109年1月3日

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）創世基金會嘉義分院今天在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，由捐款學生排出「30」隊形，創世感謝109所學校響應，有的雖捐款不多，但會附上祝福卡片，讓人備感溫馨。

創世基金會嘉義分院院長蕭伃雯表示，植物人常年服務暨第30屆寒士吃飽尾牙活動，全國自去年9月起募集，針對幼兒園至高中職發放紅包集愛袋，由學子自由樂捐，嘉義縣市有109所學校響應，發放近萬個集愛袋。

蕭伃雯指出，植物人常年服務暨第30屆寒士吃飽尾牙活動，嘉義109所學校募集近新台幣100萬元，加上其他捐款100多萬元，但距350萬元目標尚缺2成，且寒士吃飽尾牙嘉義場將於19日席開110桌，希望社會善心人士一起送愛給弱勢。

創世基金會嘉義分院今天在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，由興華中學校長郭義騰帶領百名捐款學生在操場排出「30」隊形，並與參加活動的民生國中等學校校長一起合影，號召社會大眾惜福，溫暖弱勢族群。

蕭伃雯說，發給學生的紅包集愛袋樂捐金額不拘，盼學生能分享幸福，學習關懷弱勢，有的人捐存了1年的撲滿，也有僅捐款5元或10元，但也會附上祝福小卡片，祝福植物人趕快好起來或鼓勵寒士振作起來，好好生活，內容令人感動。（編輯：洪學廣）1090103

創世基金會嘉義分院3日在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，興華中學校長郭義騰（左4）與參加活動的其他學校校長合影，號召民眾惜福做公益。中央社記者黃國芳攝　109年1月3日
創世基金會嘉義分院3日在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，興華中學校長郭義騰（左4）與參加活動的其他學校校長合影，號召民眾惜福做公益。中央社記者黃國芳攝　109年1月3日
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