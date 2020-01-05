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挺韓車隊將遊行 綠營議員：製造交通混亂污染

最新更新：2020/01/05 21:14

（中央社記者陳朝福高雄5日電）國民黨總統候選人韓國瑜支持者發起明後天在高雄舉行挺韓車隊遊行掃街活動，高雄市警察局今天核准，民進黨高雄市議員黃文益說，不僅製造交通混亂，還製造移動污染源。

由「全國庶民汽機車聯隊/全國鐵衛汽機車聯隊/高屏車隊」號召發起「夜襲–庶民起義，護國車隊大遊行」掃街活動，希望把握關鍵的黃金週，並激發廣大挺韓庶民和沉默大眾的熱情和支持，再現九合一選舉時貪食蛇遊行盛況，並展現庶民挺韓的氣勢與動員能量。

車隊遊行規劃6、7日分別於三民、左營、苓雅、前鎮、小港和鳳山等行政區舉行，遊行時間先於晚間6時30分在韓國瑜設為競選總部的國民黨高雄市黨部集合，車隊遊行至晚間9時30分結束。主辦單位目前統計汽機車約500至700輛，參加人員超過千人。

高雄市警察局表示，主辦單位3日提出相關路線等申請計畫書，今天核准。由於遊行路線跨多個行政區，相關轄區分局和交通分隊已規劃妥善的交通疏導和交管措施，並希望用路人遵守警方指揮和行車秩序。

對於這項車隊遊行，黃文益接受訪問表示，尊重各陣營的造勢活動，但對於韓國瑜陣營的側翼或附隨組織規劃車隊遊行不僅是在製造交通混亂，還製造大量的移動污染源，顯見韓國瑜陣營「只顧韓國瑜不顧環保和城市環境污染」，作法就是擾民，令人唾棄；執意舉辦「傷害會比得到更多、更大」。

黃文益指出，去年市長選舉「貪食蛇」機車隊遊行受到質疑和批評，如果韓陣營執意，就只能說是「老狗變不出新把戲」，無助於城市的進步，對高雄「沒有生雞蛋、只有放雞屎」的負評。（編輯：李錫璋）1090105

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