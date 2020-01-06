苗縣企業巴黎發明展獲獎 縣府媒合昇恆昌行銷

苗栗縣績優廠商參加第118屆巴黎國際發明展表現亮眼，多項發明已商品化，縣府6日辦理作品表揚及媒合會，盼為得獎產品搭起橋梁，打開國際行銷市場。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣績優廠商參加第118屆巴黎國際發明展獲獎表現亮眼，多項發明已商品化，縣府今天辦理作品表揚並邀請昇恆昌公司參觀，盼為得獎產品搭起橋梁，打開國際行銷市場。

法國巴黎國際發明展已有118屆歷史，台灣代表團由國立聯合大學工業設計系副教授徐義權領軍10次組團參加，去年共30人49件參賽創意發明作品，一舉拿下7金15銀26銅及1項特別獎，獲獎者包含聯大師生及6家苗栗縣中小企業。

苑裡鎮愛鎖數位科技公司創新研發「多功能汽車防護罩」，以特殊材質製成車罩，張開、收起都可遙控操作，防豔陽、酸雨、鳥屎、落葉，還具防盜警示功能，不僅獲得金獎，更拿下特別獎；另外，洪晟金屬公司研製可當作手機自拍神器的雨傘、坤璜有限公司的翹翹板趴睡枕、勁昇企業社的磁吸式拖把/油漆刷、寶崙塑膠有限公司的可擴音組合式衛生紙盒等創意發明，都已商品化。

苗栗縣政府工商發展處今天在縣府表揚獲獎廠商、學者並展示商品，縣長徐耀昌特別邀請國內免稅店業者昇恆昌股份有限公司副董事長吳秀光到場，希望媒合選購、上架，幫助中小企業打開國際行銷通路。

徐耀昌指出，縣府每年編列預算並積極向經濟部爭取經費協助廠商創新研發，至108年止，已核定補助96件，總經費逾新台幣6000萬元，強化縣內中小企業競爭力，獲獎商品充分展現「苗栗人的智慧」，不過仍需昇恆昌這樣具有國際市場的公司，幫忙協助提升能見度，讓創意好物行銷到國內外。

吳秀光表示，昇恆昌樂於協助國內企業推廣創新發明產品，但也提醒發明家們，機場是國家門戶，能見度大，相對地各種監督和要求也較高，除產品說明要清楚外，對於智慧財產權的申請也要明確，以免一上架就遭到仿冒。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群表示，這次參展獲獎6家廠商，都是獲縣府地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助廠商，成功在昇恆昌免稅商店通路上架，並且都有不錯銷售成績，期望由縣府搭起中小企業與行銷通路的橋梁，創造產、官、學合作新契機。（編輯：李錫璋）1090106