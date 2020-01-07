黃昭順指被監察院彈劾 劉世芳駁查無不法簽結

（中央社記者陳朝福高雄7日電）國民黨高雄市立委候選人黃昭順今天指民進黨立委候選人劉世芳，任行政院秘書長時因涉及前總統陳水扁龍潭購地弊案被監察院彈劾、公懲會撤職。劉世芳反駁檢方調查她無不法簽結。

高雄市立委第三選區（左營、楠梓）選情緊繃，黃昭順迎戰劉世芳。黃昭順在競選總部召開記者會，指劉世芳於任行政院秘書長期間，因涉及陳水扁龍潭購地弊案被監察院彈劾、公懲會撤職，嚴重「有辱官箴」。

黃昭順表示，原期待劉世芳良心發現，能向台灣人民道歉，但絲毫不見悔意，還以「特偵組已簽結」來掩飾一切劣行。事實上，特偵組「簽結」屬行政事項，不具任何刑事訴訟法上效力。任何國人只要在民國113年1月27日前告發此事，劉世芳就會成為涉及貪污罪的刑事被告。請劉世芳明天下午前向市民、台灣人民道歉，否則一定去舉發。

黃昭順表示，擔任過公職的官員都知道，被彈劾、撤職是多麼嚴重的一件事，這種人的下場一定是永不錄用。只有劉世芳，因有恩於陳水扁，又有新潮流的包庇，照樣披著偽善的外衣，縱橫政壇，「高雄人，你能不生氣嗎？」

對此，劉世芳於媒體群組反駁及貼出最高法院檢察署有關龍潭購地案「查無被告劉世芳有何刑事不法，業已簽結」公文。她說，已經過前總統馬英九任內4任檢查總長的檢驗，特偵組最後已因查無不法而簽結，代表檢方認證此案根本沒有必要進入進一步的司法程序，自然也沒有起訴與否的問題。

劉世芳表示，「出自習法家庭的黃昭順看不懂這白紙黑字的公文嗎？受左楠鄉親栽培38年民代的黃昭順看不懂嗎？」若有相關證據，請逕行檢具至司法檢警告發，也隨時歡迎辯論，不要每天召開沒有意義的記者會，以免浪費媒體司法等社會資源。（編輯：黃世雅）1090107