台南推海洋教育獲肯定 黃偉哲盼持續發展

台南市西門實驗小學與雙春國小參加教育部海洋教育創新教學優質團隊評選獲獎，7日在市政會議中獻獎，由市長黃偉哲（左2）代表接受。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市在教育部辦理的108年度全國海洋教育成果評比中獲得特優，兩所在海洋教育創新教學優質團隊評選中獲獎的學校今天獻獎給市府，市長黃偉哲盼能持續發展更有特色的課程。

台南市西門實驗小學與雙春國小參加教育部海洋教育創新教學優質團隊評選，分別獲得特優第一名及優等第一名，今天在台南市政府的市政會議中獻獎。黃偉哲在會中也頒獎給海洋教育資源中心，以及海洋教育議題輔導團代表，感謝他們讓台南市海洋教育工作有亮眼成績。

黃偉哲表示，台南市推動海洋教育的用心獲得中央肯定，期許未來教學團隊能將在地產業文化與生態特色融為一體，發展出更有特色的海洋教育創新課程。

台南市政府教育局指出，西門實小以沉浸式的英語教學，整合學校長年發展的鄉土與海洋教育，打造英語學習方案，研發「治癒環境」國際合作主題探索課程。與超過30所國外學校學童，透過線上共學與實作，以全英文探討海洋氣候變遷議題。

雙春國小則以「虱目魚」為主題，以學生「健康樂活」為目標，發展出「虱、生、獨、樂」的海洋教育方案，結合在地產業與生態特色。

台南市教育局長鄭新輝表示，台南市已研發出18套市級海洋教育教材及繪本，易教易用；同時建置「台南濱海智慧王」數位學習平台，以台南濱海的鳥類、魚類、植物等生物作為題庫內容，讓學生樂於學習。（編輯；黃世雅）1090107