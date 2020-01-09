台灣好行金門線玩遍金門 獲觀光局雙料冠軍

台灣好行金門線勇奪觀光局2019年評比推動單位組及客運單位組雙冠軍，9日金門縣公共車船管理處長王垣坤（右2）率工作人員代表受獎，由金門縣長楊鎮浯（左2）頒獎表揚。中央社記者黃慧敏攝 109年1月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）台灣好行金門線勇奪觀光局2019年評比推動單位組及客運單位組雙冠軍，縣長楊鎮浯今天頒獎表揚。金門縣車船處並表示，今年新增行動支付台灣好行票券，提供旅客多元購票管道。

交通部觀光局每年都會針對各好行路線進行評比，評比委員由各大學運輸及觀光旅遊背景等專家學者組成，評比面向有軟硬體設施共6項，金門縣公共車船管理處連續5年（2015年至2019年）勇奪客運單位第一名，推動單位金門縣則是連續3年（2017年至2019年）獲得推動單位第一名。

縣府今天召開今年首次縣務會議暨擴大主管會報，楊鎮浯在會議開始前先頒獎表揚，分別由觀光處長丁健剛，以及車船處長王垣坤和車船處工作人員代表受獎。楊鎮浯表示，在嚴謹的評比制度下，金門能從全台灣地區各縣市及國家風景區管理處所屬路線中脫穎而出，實屬不易。

車船處表示，台灣好行金門線的前身是金門觀光公車，在2013年12月申請加入台灣好行的行列，名稱更改為「台灣好行金門線」，現有6條路線，包括A線-水頭翟山線、B線-古寧頭戰場線、C線-獅山民俗村線、D線-榕園太湖線、E線-風獅爺主題路線，以及F線-尋城趣文化小旅行主題路線。行駛路線概括金門主要觀光景點，讓遊客能夠欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。

車船處處長王垣坤表示，台灣好行近年來有許多創新及便民的作為，例如車內中英日韓4語影音導覽系統、使用低地板油電的低碳及無障礙車隊、規劃主題路線、車上免費wifi、線上訂位劃位系統及專屬CI識別標誌的車體塗裝、站牌設計等，有效提升路線附加價值及旅客搭乘意願，建立起更加友善的交通旅遊服務。

台灣好行金門縣半日乘車券每張定價新台幣250元、一日券400元、二日券700元。王垣坤說，今年度新增行動支付台灣好行票券，加上現有的超商（7-11及全家）及線上劃位系統，提供旅客多元購票管道。（編輯：張芷瑄）1090109

台灣好行金門線現有6條路線，行經金門主要觀光景點，讓遊客欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。圖為旅客9日在明遺老街景點下車。中央社記者黃慧敏攝 109年1月9日