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新北護照代辦需春節前取件 須14日前申請受理

最新更新：2020/01/10 16:37

（中央社記者葉臻新北10日電）春節將至，新北市民政局今天指出，市內各戶政事務所將在23日至29日暫停服務，申請護照代辦而需在春節前取件者，由於需要7個工作天，最晚要在14日前提出代辦申請、受理。

新北市政府民政局2014年開辦「首次申請護照一處收件全程服務便民措施」，針對首次辦理護照的民眾，在前往戶所作「人別確認」時，幫民眾一併辦理護照申請；2016年7月起新增服務，只要在新北市戶政事務所辦理更改姓名等資料異動，致舊護照與戶籍資料不符者，即可在戶所直接申請換發護照代辦服務。

新北市政府民政局長柯慶忠指出，戶所代辦護照需7個工作天，今年春節連續假期長達7天，需要在春節連續假期前取件的民眾，如無退、補件問題，最晚要在14日前提出代辦申請，才能在春節前夕領回新辦護照；15日向戶所提出代辦護照申請的民眾，就得在春節假期過後（1月31日）才可領取護照。

新北市政府民政局表示，不論是初辦護照，或在新北市更改姓名等戶籍資料而導致護照與戶籍資料不符，需委託新北市戶政事務所代辦護照者，最晚應在今年1月14日前至戶所辦理，如無退、補件問題，可在1月22日下午1時過後，至代辦戶所領回新辦護照。

另外，為因應春節連續假期，除預約結婚登記，新北市戶政事務所將在1月23日至29日暫停服務，請市民留意，以免徒勞往返；春節假期前1日（1月22日），各戶政事務所只受理至下午5時30分，歡迎民眾多加利用。（編輯：戴光育）1090110

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