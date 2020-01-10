年節近 馬祖岸巡查獲6.5噸走私漁貨

（中央社馬祖10日電）連江縣籍「福安號」貨船9日23時許進入東引中柱港，遭海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊中柱安檢所查獲疑似走私大陸漁貨；經清點後總計嘉臘魚毛重5075公斤、黃魚毛重1500公斤，總重量約6575公斤；全案依海關緝私條例移送關務署基隆關偵辦，並持續追查相關涉案人員及貨物來源。

岸巡隊指出，「福」船駛進中柱漁港，安檢人員發現該船行跡可疑，隨即登船實施檢查，發現船上甲板載有大量保麗龍箱，並裝有碎冰將漁貨覆蓋。打開後按魚種外觀判斷，疑似為大陸地區所產嘉臘魚350箱、黃魚100箱，共計450箱。

岸巡隊表示，馬祖民眾於春節期間有購買魚類食用習慣，而在地並未有大量養殖且野生魚種捕獲量不多，所以市場常供不應求；因此有不肖業者至大陸地區直接向大陸養殖戶或當地漁民購買大量漁貨，以謀取暴利；而大陸養殖戶為求魚類新鮮度，常在販賣前添加數種化學藥劑，以求保鮮以及外觀良好，該批漁貨未經檢疫單位檢疫，若流入市面，恐嚴重威脅國人健康。（編輯：張銘坤）1090110

連江縣籍「福安號」貨船9日深夜遭查獲疑似走私中國大陸漁貨，船上甲板載有大量保麗龍箱，並裝有碎冰覆蓋漁貨；打開後按魚種外觀判斷，疑似為大陸地區所產嘉臘魚350箱、黃魚100箱，共計450箱。（馬祖岸巡隊提供）中央社 109年1月10日