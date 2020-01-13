串連南庄中港溪兩岸景點 康濟吊橋修復啟用

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣南庄鄉觀光地標「康濟吊橋」108年3月因主索基座損壞緊急封閉，經修復完成，今天舉行啟用祈福儀式，開通後有助串連活絡中港溪南北岸觀光發展。

南庄知名景點「康濟吊橋」長約160公尺、寬1.5公尺，橫跨中港溪，是南庄老街、東村與南江村往來要道之一，銜接南北兩岸交通與觀光命脈，也是遊客造訪南庄熱門打卡地標。去年3月間，吊橋北側基座發生主索鋼板錨定螺栓鬆脫斷裂情形，因而緊急封閉，由交通部觀光局參山國家風景區管理處協調當初執行建造的南庄鄉公所及維修廠商共同修復。

參山國家風景區管理處長柯建興表示，康濟吊橋自98年興建落成後，因使用頻繁，部分設施老舊損壞，107年時任行政院長賴清德指示編列新台幣1600萬元經費辦理修復，包括主索、垂吊索、護索、抗風索、抗風支索及橋面板更新等，期間又遇108年3月中旬發生主索基座損壞，相關修復工程最終順利完成，經土木結構專家複檢，目前已安全無虞。

參山處今天與南庄鄉公所舉行康濟吊橋修復啟用祈福儀式，柯建興與苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗縣議會議長鍾東錦及南庄鄉長邱梓增等地方人士及商圈代表共同剪綵，歡喜徒步通過吊橋。

鄧桂菊指出，苗栗是全國唯一擁有國際「雙慢城」縣市，其中一處就在南庄，康濟吊橋把中港溪兩岸連成一氣，對在地交通與休閒觀光發展都有助益，相信未來在辦理桐花祭、繡球花季和山水路跑等活動時，將更具吸引力。（編輯：李錫璋）1090113