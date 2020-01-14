蘆洲兒童親子分館重新啟用 化身恐龍樂園

新北市立圖書館蘆洲兒童親子分館經閱讀空間再造，14日重新啟用，館內打造以「恐龍」為主題的融合玩具圖書館，並設置考古沙坑，讓小朋友玩得不亦樂乎。（館方提供） 中央社記者葉臻傳真 109年1月14日

（中央社記者葉臻新北14日電）新北市立圖書館蘆洲兒童親子分館經閱讀空間再造，今天重新啟用，除打造恐龍融合玩具圖書館，親子互動區內的共融式玩具也能提供視聽障、自閉症等不同需求的大小朋友使用。

新北市立圖書館蘆洲兒童親子分館主任陳樺萱表示，分館在2019年12月開始閉館，進行閱讀空間再造，今天重新啟用，讓大人、小朋友都能利用寒假來體驗及玩耍。

重新啟用後，館內除打造以「恐龍」為主題的融合玩具圖書館，館內3樓的親子互動區也置有146種玩具，其中包含72種共融式玩具，提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等不同需求的小朋友及大朋友操作，玩具也會不定期更換。

恐龍圖書館內有火山造型的視聽區、大樹造型的閱覽區、草地帳篷融合玩具區、考古沙坑、恐龍積木牆、恐龍主題書區，還有俏皮可愛的恐龍閱讀椅與恐龍蛋造型椅。

陳樺萱指出，今天起至2月10日止，只要借書便可兌換限量恐龍造型橡皮擦或恐龍氣球；借書達10本，還可以免費報名恐龍考古沙坑活動，與恐龍扮裝體驗。

另外，還有恐龍桌遊大挑戰、侏儸紀恐龍書展、恐龍當家說故事及數位思考遊戲等，詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。（編輯：戴光育）1090114