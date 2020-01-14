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嘉義城隍廟咬錢鼠吊飾招財 春節限量發送

最新更新：2020/01/14 17:30

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）迎接金鼠年，國定古蹟嘉義城隍廟推出「咬錢鼠」錢母吊飾，廟方將於農曆春節初三、初四在廟埕各發送2000份；另這兩天的前50名信眾，廟方將加贈限量款錢幣，期能祈福招財。

嘉義城隍廟今天邀請美國、巴西、比利時等5名外國交換學生扮演五路財神爺，在廟埕發送元寶形狀巧克力，另有12名2至5歲小朋友扮演小錢鼠跳舞，迎接金鼠年的到來。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年是金鼠年，特別設計「咬錢鼠」錢母吊飾，「咬錢鼠」音同「搖錢鼠」；另在民間若遇見錢鼠，是招財象徵，有帶來財源運勢等意涵。

賴永川說，今年錢母外形設計以太極兩儀曲線做為主體，正面圖像結合「錢鼠招財」，背面圖像「福祿滿載」，象徵鼠年好事連連。

他指出，每年免費發送錢母是嘉義城隍廟盛事之一，都會吸引人潮，今年將於農曆春節正月初三、初四（27、28日）上午在廟埕各免費發送2000份。

另外，嘉義城隍廟還精心製作限量款金鼠年錢幣，由於錢幣數量有限，廟方將以初三、初四的前50名信眾為主，加贈限量款金鼠年錢幣。

賴永川說，當天領取到「咬錢鼠」錢母吊飾的民眾，記得於城隍廟五路財神殿過香爐，可以祈福許願心想事成。（編輯：戴光育）1090114

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