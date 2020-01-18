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春節到台東切勿野外逗弄餵食猴子

最新更新：2020/01/18 17:36
台東地區野外獼猴數量逐年增加，台東縣政府特別在知本溫泉勇男橋附近加設告示牌，呼籲民眾出遊造訪千萬不要餵食及逗弄猴子，避免受傷。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月18日
台東地區野外獼猴數量逐年增加，台東縣政府特別在知本溫泉勇男橋附近加設告示牌，呼籲民眾出遊造訪千萬不要餵食及逗弄猴子，避免受傷。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東野外獼猴數量逐年增加，台東縣政府呼籲春節到台東的遊客，千萬不要逗弄、餵食猴子。

春節7天假期，預估台東將湧入遊客，台東縣政府農業處今天表示，由於野外台灣獼猴數量增加，尤其過去遊客都會在東海岸東河鄉的泰源幽谷登仙橋餵食猴群，此處有3個猴群家族，彼此會爭地盤，向遊客討食。

農業處從大年初一到初五會雇人在登仙橋勸導遊客不要餵食及挑逗猴群，以防範遊客被猴子咬傷、抓傷，尤其是目前狂犬病疫情尚未解除。

另外，近來知本溫泉勇男橋附近也開始聚集猴群，農業處特別在春節前加設告示牌提醒遊客注意猴子外，並印製傳單交予附近飯店、超商宣導，遠離野猴預防感染病毒。

除了勸導遊客遠離猴群外，農業處也推薦遊客到台東市富岡漁港享受新鮮美食。

農業處表示，去年起逐步改造富岡漁港交通動線及觀光魚市，營運以來頗受漁民及遊客稱讚，尤其是現撈現煮的漁港餐廳更是大受饕客喜愛；為迎接農曆春節到來，農業處除加強港區安全派保全人員定期巡邏外，並以修整兩旁的行道樹以保持環境清潔、市容景觀。

農業處表示，為避免民眾車潮湧至富岡漁港周邊道路，除由縣政府建設處興建外環道紓解外，農業處特別啟動手機APP，民眾可以直接從手機下載港區最新交通動態以及繳費，並僱用3名交通指揮在車流節點處調節車潮，讓民眾可以快樂出門、買得開心。（編輯：陳俊碩）1090118

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