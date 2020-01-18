從小穿二手衣長大 家扶兒買新衣好開心

知名服飾品牌業者助家扶兒少穿新衣過好年，捐出價值新台幣80萬元的愛心提貨券給南投家扶中心，供400名兒少添新衣，特定門市18日更封館邀請家扶孩子選購。（南投家扶中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年1月18日

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）住南投偏鄉的平平（化名）一家經濟困頓，父母在住處附近打臨時工，收入加社福補助，頂多勉強過日子，因此，平平從小就穿二手衣長大，難得今天能買新衣，讓平平全家非常感激。

服飾品牌NET主富服裝股份有限公司長期用實際行動支持扶幼工作，為讓南投家扶兒少可以穿新衣快樂過新年，今年再捐贈愛心提貨券新台幣80萬元面額給南投家扶中心，供400名兒童與少年添購新衣，NET埔里店今天封館邀大埔里地區家扶孩子自由選購喜歡的衣服。

南投家扶中心主任魏季李說，今天邀35名受助兒少由家長陪同到店內選購新衣，現場氣氛熱絡，許多兒少因為買到新衣而非常開心，感謝主富服裝公司多年捐贈愛心提貨券幫助家扶兒添新衣，讓弱勢孩子更有信心面對新的一年，期盼更多企業與民眾加入扶幼行列。

南投家扶中心表示，就讀國小一年級的平平（化名）因父親患有腎臟疾病，經常往返醫院治療，母親眼睛弱視，視力模糊且無交通工具，一家人居住偏鄉村落，就業不易，父母兩人平常只能在住家附近從事臨時工。

南投家扶中心表示，平平一家人打臨工收入加上社福資源補助，頂多勉強過日子，更別說有多餘金錢讓平平買新衣服，因此，平平從小就是穿親戚或學校給的舊衣服長大，不太合身的二手衣，有時候讓平平感到困擾，今天能買新衣過年，讓平平全家非常感激。（編輯：陳俊碩）1090118