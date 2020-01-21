讓如廁更舒適 南市府6年整修逾千間學校廁所

台南市政府103年啟動修建台南市立學校20年以上老舊廁所，預定109年底前完成344校1144間廁所的整修。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年1月21日

（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市政府103年啟動修建台南市立學校20年以上老舊廁所，6年來斥資逾新台幣5億元，預定今年底前完成344校1144間廁所的整修。

台南市政府持續整修市立學校老舊廁所；教育局統計，104年完成8校14間，105年39校92間，106年132校454間，107年50校149間，108年72校247間，今年將完成43校188間。

教育局人員說，台南市6年來共投入5億4800萬元，預定完成344校1144間老舊廁所的整修，徹底解決通風採光不良、台階高度落差、陳舊格局、設計空間狹窄等問題。

教育局長鄭新輝指出，廁所文化是美感教育的一環，台南老舊廁所修建更融入新的思維，馬賽克風的色彩磁磚，牆面加上貼心巧思造型，讓廁所環境通風明亮易整理，也讓人有居家溫馨的感受，不再望之卻步。

鄭新輝表示，老舊廁所整修後，學校也將廁所改造融入相關課程，讓學生認識改造歷程及設計理念，宣導如廁禮儀，落實廁所文化，實踐環境和美學教育，提升國民文化水準，教育局將持續建置友善舒適的如廁環境。（編輯：張芷瑄）1090121