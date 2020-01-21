更多編輯台推薦新聞：
影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜
國際

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看
生活

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

讓如廁更舒適 南市府6年整修逾千間學校廁所

最新更新：2020/01/21 13:51
台南市政府103年啟動修建台南市立學校20年以上老舊廁所，預定109年底前完成344校1144間廁所的整修。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年1月21日
台南市政府103年啟動修建台南市立學校20年以上老舊廁所，預定109年底前完成344校1144間廁所的整修。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年1月21日

（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市政府103年啟動修建台南市立學校20年以上老舊廁所，6年來斥資逾新台幣5億元，預定今年底前完成344校1144間廁所的整修。

台南市政府持續整修市立學校老舊廁所；教育局統計，104年完成8校14間，105年39校92間，106年132校454間，107年50校149間，108年72校247間，今年將完成43校188間。

教育局人員說，台南市6年來共投入5億4800萬元，預定完成344校1144間老舊廁所的整修，徹底解決通風採光不良、台階高度落差、陳舊格局、設計空間狹窄等問題。

教育局長鄭新輝指出，廁所文化是美感教育的一環，台南老舊廁所修建更融入新的思維，馬賽克風的色彩磁磚，牆面加上貼心巧思造型，讓廁所環境通風明亮易整理，也讓人有居家溫馨的感受，不再望之卻步。

鄭新輝表示，老舊廁所整修後，學校也將廁所改造融入相關課程，讓學生認識改造歷程及設計理念，宣導如廁禮儀，落實廁所文化，實踐環境和美學教育，提升國民文化水準，教育局將持續建置友善舒適的如廁環境。（編輯：張芷瑄）1090121

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報