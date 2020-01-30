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大年初六三峽神豬賽 信眾戴口罩熱情參與

最新更新：2020/01/30 21:51
新北市三峽的神豬大賽是當地特有習俗，時間都選在每年農曆正月初六，同時也是三峽清水祖師誕辰，信眾循例在廟前供奉神豬獻祭，比賽得獎也象徵可獲得一整年好兆頭。（林金結提供）中央社記者王鴻國傳真　109年1月30日
新北市三峽的神豬大賽是當地特有習俗，時間都選在每年農曆正月初六，同時也是三峽清水祖師誕辰，信眾循例在廟前供奉神豬獻祭，比賽得獎也象徵可獲得一整年好兆頭。（林金結提供）中央社記者王鴻國傳真　109年1月30日

（中央社記者王鴻國新北30日電）三峽清水祖師廟大年初六「賽豬公」的神豬大賽，吸引熱情信眾擠滿廟前廣場，充滿過年熱鬧氣氛，但在武漢肺炎疫情影響下，群眾多戴口罩保平安。

神豬大賽是三峽在地特有習俗，時間都選在每年農曆正月初六是三峽清水祖師公誕辰，信眾循例在廟前供奉神豬獻祭，比賽得獎象徵可獲得一整年好兆頭。

清水祖師廟以姓氏分為7股（劉姓、大集姓、陳姓、林姓、中庄集姓、李姓、王姓）逐年輪流主持廟務及誕辰的祭典。今年輪到第4股林姓參與神豬競賽，由74歲的林金萬所飼養神豬，以重量1409台斤奪得特等獎。

新北市議員林金結表示，他所養的豬公也參賽並以1250台斤得到二等獎殊榮，因此，他義賣豬公與鄉親分享新年喜氣，共義賣獲善款新台幣9萬6200元，連同今年參與第10屆立法委員選舉所得選票補助款221萬580元，全數捐贈在地學校，嘉惠學子挹注教育。（編輯：李錫璋）1090130

新北市三峽清水祖師廟大年初六「賽豬公」，神豬大賽吸引大批民眾參與，參賽者也會分送豬肉給親友或信徒求平安。國民黨籍市議員林金結並將得獎神豬義賣做公益，吸引民眾搶購。（林金結提供）中央社記者王鴻國傳真　109年1月30日
新北市三峽清水祖師廟大年初六「賽豬公」，神豬大賽吸引大批民眾參與，參賽者也會分送豬肉給親友或信徒求平安。國民黨籍市議員林金結並將得獎神豬義賣做公益，吸引民眾搶購。（林金結提供）中央社記者王鴻國傳真　109年1月30日
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