新埔花燈活動照辦 竹縣府強化消毒做好防疫

新竹縣政府舉辦2020新埔花燈迎天穿系列活動，31日起至2月15日登場，高達4公尺的大型氣偶裝置藝術「皮皮獅」座落在波斯菊花田中，可愛吸睛。中央社記者郭宣彣攝 109年1月31日

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣新埔花燈活動，今年邁入第10年，縣長楊文科今天表示，活動雖然照常舉辦，但因應武漢肺炎疫情，將在交通接駁車、服務台等處提供乾洗手，加強清潔消毒，做好防疫。

楊文科表示，新埔花燈迎天穿系列活動即日起至2月15日舉行，活動期間，工作人員將全程配戴口罩，並在交通接駁車、服務台及救護站等處，提供酒精乾洗手，加強清潔消毒，也提醒民眾，參與活動時記得戴口罩。

楊文科說，在新埔藝文廣場，展出4座主題花燈，街道上掛有學生彩繪燈籠，白天時民眾能仔細欣賞燈籠上的繪畫，而晚間亮燈時，則是燈火通明照亮新埔鎮街道，民眾走進鎮內，能感受滿滿的元宵氛圍。

他表示，地景藝術部分，有高達4公尺的大型氣偶「皮皮獅」，坐落在波斯菊花田中，走到街道上，可見掛滿超過3400顆彩繪燈籠，讓民眾走訪燈節活動，都能拍出美照，留下難忘回憶。

新埔鎮長林保祿表示，新埔鎮公所在2月7日辦千人油笐火夜遊活動，以「薪火相傳」為主要意涵，居民高舉火把、照天祈年、除穢求吉，象徵新埔居民團結齊心之外，也希望延續新埔先民堅苦奮鬥的精神，共創美好的新故鄉。

林保祿說，2月8日有踩街遊行，參加隊伍包含有築夢舞集、飛藝舞團、社區花燈隊伍及六福村哈比哈妮等，超過50支隊伍參加，歡迎民眾一同遊玩。（編輯：李錫璋）1090131