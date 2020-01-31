屏東縣政府參加華人工商大展 拓展美國市場

屏東縣政府1月中旬以「屏東好物」品牌參加在美國洛杉磯舉辦的年度華人工商大展，受到相當好評，詢問度極高。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東縣政府積極拓展海外市場，以「屏東好物」品牌參加1月中旬在美國洛杉磯舉辦的一年一度華人工商大展，縣府今天發布新聞稿表示，屏東好物人氣旺，展後詢問度高。

縣府新聞稿表示，美國華人工商大展為當地華人一年一度的盛事，有如當地華人年前的年貨大展，為付費型展覽每年吸引近10萬民眾觀展，其中又以食品館最吸睛。

縣府表示，1月18日、19日現場展出5家屏東代表性的農漁特產品，來自東港無毒養殖的「加佳綠能」龍虎斑、四面國際巧克力金牌曾志元巧克力、「佳合農產」的健康有機五行麵、「屏東農產」的超級水磨米穀粉以及使用屏東在地原料製成的「玉米三巷」健康冰淇淋，掀起搶購熱潮，成功以「屏東好物」品牌概念前進美國市場。

縣府表示，這次屏東參展不只在消費性市場大有斬獲，民眾紛紛詢問展後能在哪些通路購買得到，縣府也在展前先與當地指標性超市Uwajumaya、大華超市、H Mart、大中華超市等接洽會面，及與大型貿易商進行接洽，表達屏東縣政府積極推廣並協助屏東廠商外銷美國的決心。

縣府說，希望藉由B2B通路的預先鋪陳加上B2C的推廣效益，加速買主下單及詢問率，成功為屏東廠商拓展美國市場。（編輯：陳俊碩）1090131