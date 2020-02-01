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部分茶葉高麗菜凍傷 南投農業處籲做好防寒

最新更新：2020/02/01 16:51
受近日寒流影響，南投縣仁愛鄉等地有茶園出現冰霜凝結（圖），南投縣政府農業處1日表示，實際農損程度待各鄉鎮公所回報，目前冬茶多已採收，名間鄉部分未採收的四季春可能受影響。（南投縣仁愛鄉農會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　109年2月1日
受近日寒流影響，南投縣仁愛鄉等地有茶園出現冰霜凝結（圖），南投縣政府農業處1日表示，實際農損程度待各鄉鎮公所回報，目前冬茶多已採收，名間鄉部分未採收的四季春可能受影響。（南投縣仁愛鄉農會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　109年2月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣名間鄉、埔里鎮、仁愛鄉部分茶葉和高麗菜因近期寒流出現損傷，縣府農業處除彙整各鄉鎮市公所回報情形，也持續提醒農民做好加強擋風、覆蓋塑膠布、套袋等防寒措施。

寒流影響，農產品逐漸出現寒害農損，南投縣名間鄉茶葉與鳳梨、埔里鎮高麗菜、仁愛鄉茶葉與高麗菜日前都有結霜情形，實際農損程度待各鄉鎮公所回報南投縣政府，農業處長陳瑞慶今天說，冬茶多已採收，名間鄉部分未採收的四季春可能受影響，至於鳳梨是否農損目前無法由外觀判定，將持續彙整各地回報。

陳瑞慶表示，寒流影響，天氣非常寒冷，日夜溫差大，呼籲農民注意防寒，針對當前栽培作物儘速做好防寒管理措施，以減少災害損失；雖然寒流可能造成農損，但有些病蟲也無法抵擋低溫而死亡。

為減少損失，農業處建議，果樹要加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等，冷氣團或寒流過境時，實施果園噴水、增施鉀肥，以增加作物耐寒力，尤其木瓜、蓮霧、鳳梨、番石榴、草莓、香蕉更須留意，已受害果樹應修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果。

農業處表示，較不耐寒蔬菜與瓜果類作物應設置防風牆、防風罩、塑膠布或用稻草或不織布直接覆蓋，未採收瓜果則套袋避免寒害；花卉除搭塑膠棚溫室等設施加強保護，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布覆蓋。

茶園防寒方面，農業處表示，寒流來襲前要在樹冠上覆蓋塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒薄層稻草，地面敷蓋有機資材以保護茶樹。（編輯：張芷瑄）1090201

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