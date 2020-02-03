生技公司助防疫 贈苗市中小學消毒酒精

武漢肺炎疫情延燒，國內產製高濃度食用酒精的宸鼎生技股份有限公司，3日捐贈苗栗市公所一批75%消毒酒精，將轉送市內11所國中小及學生，協助防疫，由苗栗市長邱鎮軍（左6）代表接受。中央社記者管瑞平攝 109年2月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）武漢肺炎疫情未減，國內唯一產製高濃度食用酒精的宸鼎生技，今天捐贈苗栗市公所一批75%消毒酒精，將轉送市內11所國中小的6455名學子，協助防疫。

宸鼎生技股份有限公司是苗栗縣政府中小企業創新研發（SBIR）補助廠商，成功研發以二砂糖產製95%食用酒精，並在台灣與大陸取得專利，成為全國唯一高濃度食用酒精生產線，可用於科技業的機台清潔、醫藥界的乾燥萃取，以及酒類調和等，是台灣第一家自製食用酒精的廠商。

宸鼎今天捐贈濃度75%酒精，包括100毫升裝（隨手瓶）1萬瓶，以及500毫升裝1000瓶給苗栗市公所，將轉送苗栗市11所國中小，讓6455名學子人手一瓶隨身瓶，幫助學校和學生加強手部、環境清潔消毒防疫；苗栗市長邱鎮軍也頒贈感謝狀，感謝企業回饋在地。

宸鼎生技技術總監龍清勇指出，公司暫停生產95%高濃度酒精1天，調整為生產75%消毒酒精捐贈苗栗市，先照顧防護能力較差的中小學。宸鼎現階段，每天約可供應500毫升裝的75%酒精約1萬瓶。

「產製不是問題，現在反而是隨手瓶容器短缺」龍清勇說，為了取得瓶罐，還得拿酒精跟廠商交換。

龍清勇表示，75%濃度酒精能達到防疫效果，若疫情在全球蔓延，很可能導致台灣貿易商從國外進口酒精困難。為此，宸鼎生技董事長紀政孝希望在國內酒精供應上盡到企業責任。（編輯：屈享平）1090203