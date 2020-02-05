捷運南京復興站與南港車站機車格 10日起收費

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市停車管理工程處今天宣布，捷運南京復興站及南港車站周邊共2480格機車停車格，自2月10日起納入收費，費率每次新台幣20元，為台北市第17及18處納入收費區域。

停管處指出，目前台北市已有16個區域機車停車格納入收費，實施後確實有效改善機車停車秩序，考量台北市具有台鐵、捷運、公車、客運等充沛大眾運輸資源，為增加路邊停車周轉率，減少長期占用，10日起，捷運南京復興站及南港車站兩處共有2480格機車停車格納入收費。

目前台北市共有信義商圈、南陽特區、內湖科技園區、台北車站、士林夜市、公館商圈、西門商圈、光華商圈、木柵動物園、松山車站、中山商圈、台大醫院、捷運忠孝復興站、遼寧街、市府轉運站、景美夜市等16個區域的機車停車格納入收費。

停管處表示，捷運南京復興站與南港車站周邊機車停車格將是台北市第17及18處納入收費區域，費率為每次20元，捷運南京復興站收費時間為週一至週五上午9時至下午5時，南港車站收費時間為週一至週六上午9時至下午5時。

捷運南京復興站路邊機車停車格收費路段為南京東路三段北側（建國北路二段至敦化北路）、南京東路三段南側（復興北路至敦化北路）、長春路（建國北路二段至敦化北路）、興安街（合江街至復興北路）、慶城街（民生東路三段至捷運南京復興站7號出口）、長安東路二段（復興北路至八德路二段）、復興北路東側（民生東路三段至長安東路二段）。

南港車站周邊停車格收費路段為忠孝東路七段（忠孝東路七段265巷至忠孝東路七段487巷）、南港路一段（興華路至惠民街）、南港路二段（南港路二段118巷至興華路）、興華路（興中路68巷至市民大道八段）、興中路（興中路68巷至忠孝東路七段）、南港路一段287巷2弄（興中路至南港路一段277巷）、南港路一段277巷（南港路一段至市民大道八段）、忠孝東路七段415巷（市民大道八段至忠孝東路七段）。（編輯：戴光育）1090205